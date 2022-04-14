Хакеры из Anonymous слили в сеть данные крупной нефтегазовой компании

Хакеры из Anonymous опубликовали 768 тысяч писем нефтегазовой компании «ГЛ инжиниринг»

Хакеры из группировки Anonymous слили в сеть данные, полученные в результате атаки на крупную нефтегазовую компанию «ГЛ инжиниринг» (Gazprom Linde Engineering). Об этом они заявили в своем Twitter-аккаунте.

«Только что мы опубликовали 768 тысяч электронных писем компании Gazprom Linde Engineering, которая специализируется на проектировании газонефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов», — сказано в заявлении киберпреступников из Anonymous.

В сообщении также отмечается, что суммарный объем опубликованных архивов составляет 728 гигабайтов. В хештегах Anonymous уточнили, что сведения были получены в результате проникновения в инфраструктуру компании в ходе DDoS-атаки.

Ранее противники Anonymous из русскоязычного хакерского объединения Killnet объявили о создании «Международного альянса хактивистов». Основными миссиями нового объединения стали антифашистская деятельность, а также предотвращение расширения НАТО, вплоть до уничтожения его IT-инфраструктуры с помощью хакерских атак.