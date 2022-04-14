Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Хакеры из Anonymous слили в сеть данные крупной нефтегазовой компании

Хакеры из Anonymous опубликовали 768 тысяч писем нефтегазовой компании «ГЛ инжиниринг»

Фото: Hesther Ng / Globallookpress.com

Хакеры из группировки Anonymous слили в сеть данные, полученные в результате атаки на крупную нефтегазовую компанию «ГЛ инжиниринг» (Gazprom Linde Engineering). Об этом они заявили в своем Twitter-аккаунте.

«Только что мы опубликовали 768 тысяч электронных писем компании Gazprom Linde Engineering, которая специализируется на проектировании газонефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов», — сказано в заявлении киберпреступников из Anonymous.

В сообщении также отмечается, что суммарный объем опубликованных архивов составляет 728 гигабайтов. В хештегах Anonymous уточнили, что сведения были получены в результате проникновения в инфраструктуру компании в ходе DDoS-атаки.

Ранее противники Anonymous из русскоязычного хакерского объединения Killnet объявили о создании «Международного альянса хактивистов». Основными миссиями нового объединения стали антифашистская деятельность, а также предотвращение расширения НАТО, вплоть до уничтожения его IT-инфраструктуры с помощью хакерских атак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Артур Галеев
Обсудить
Последние новости
В Брянской области заявили об обстреле жилых домов украинскими военными
В Минобороны рассказали об интересующих США проектах в биолабораториях Украины
В Литву прибыло подразделение войск США
Минобороны заявило о работе Украины над доставкой оружия массового поражения
Прославившийся в соцсетях 60-летний резчик по дереву рассказал о развитии блога
В Минобороны заявили об обнаружении беспилотников ВСУ с емкостями для распыления
Рената Литвинова раскрыла подробности отъезда из России
Кружевные стринги и боди стали модным трендом у мужчин
Минобороны сообщило о покупке Украиной беспилотников для распыления химикатов
Врачи Марадоны предстанут перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.