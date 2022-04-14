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Двоих украинцев отправили в колонию за попытку перейти границу России

Двоих граждан Украины осудили на 10 месяцев за попытку незаконно пересечь границу России

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Под Белгородом суд отправил в колонию на десять месяцев двоих граждан Украины за попытку незаконно пересечь границу России. Об этом в четверг, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, в декабре 2021 года фигуранты 1979 и 1960 годов рождения в районе населенных пунктов Нижняя Серебрянка Ровеньского района Белгородской области и Шаровка Белокуракинского района Луганской области попытались перейти границу России в обход установленных пунктов пропуска. При этом документов на право выезда на территорию Украины у них не было.

Мужчин задержали сотрудники органов безопасности.

10 марта на границе задержали россиянина, собравшегося участвовать в боевых действиях на стороне украинских националистов. На допросе он рассказал, что в 2015 году в интернете он познакомился с гражданкой Украины, проживающей в Киеве. Знакомая учила его украинскому языку и склоняла к вступлению в состав украинских формирований.

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Елизавета Новикова
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