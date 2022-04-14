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Во Франции сменился начальник военной разведки

Le Figaro: новым начальником военной раведки назначен генерал Жак Ланглад де Монгро

Фото: eeas.europa.eu

Главный штаб Вооруженных сил Франции назначил нового начальника военной разведки. На должность назначен генерал Жак Ланглад де Монгро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

Де Монгро 52 года. Прежде он командовал 11-й воздушно-десантной бригадой, а также выполнял обязанности инспектора сухопутных войск.

Его предшественник на посту генерал Эрик Видо был отправлен в отставку в конце марта. По словам обозревателя Жан-Доминика Мерше, 55-летний генерал Видо был уволен из-за «недостаточного владения информацией» и «нехватки инструктажей».

Ранее начальник Главштаба генерал армии Тьерри Бюркар в интервью газете Le Mond признал, что французские спецслужбы сделали ошибочный анализ российской угрозы на Украине, в отличие от американцев.

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Марина Совина
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