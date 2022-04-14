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Российский депутат пригласил Ле Пен в Крым

Депутат ГД от Крыма Шеремет предложил кандидату в президенты Франции Ле Пен посетить Крым

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет поблагодарил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен за признание Крыма российским и пригласил ее посетить полуостров. Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил ей признательность за приверженность демократическим ценностям. «Марин Ле Пен показала всему западному миру, что такое истинная и искренняя приверженность демократическим ценностям, взвешенный и разумный подход в оценках международных событий. Мы благодарны ей за уважительное отношение к выбору крымчан», — заявил политик.

Шеремет заверил, что на полуострове будут рады видеть Ле Пен вне зависимости от исхода предстоящих президентских выборов.

Депутат считает, что приход в европейских странах к власти таких политиков, как Ле Пен, дает Европе шанс на спасение от «антироссийской истерии и нацистского оскала».

«Западным странам пора избавляться от политиков из партий войны. Настало время конструктивных и созидательных отношений, на чем всегда настаивала Россия», — призвал он.

13 апреля Марин Ле Пен в эфире французского телеканала BFM заявила, что по-прежнему считает Крым частью России. Она также сообщила, что не сожалеет по поводу запрета на въезд на территорию Украины. При этом кандидат в президенты отметила, что не планирует пересекать российскую границу до завершения специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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