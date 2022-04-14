Кремль пообещал сообщить о вероятном разговоре Путина, Зеленского и Эрдогана

Песков заявил, что Кремль сообщит, если разговор Путина, Зеленского и Эрдогана состоится

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в случае если разговор президента России Владимира Путина, его украинского коллеги Владимира Зеленского, а также главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится, то Кремль об этом сообщит. Его слова передает ТАСС.

«Если и когда состоится такой разговор, мы сразу же вам сообщим», — сказал представитель Кремля, комментируя анонс подобного разговора от президента Турции.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва не отрицает возможность встречи Путина и Зеленского, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций России и Украины.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).