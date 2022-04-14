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Кремль пообещал сообщить о вероятном разговоре Путина, Зеленского и Эрдогана

Песков заявил, что Кремль сообщит, если разговор Путина, Зеленского и Эрдогана состоится

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в случае если разговор президента России Владимира Путина, его украинского коллеги Владимира Зеленского, а также главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится, то Кремль об этом сообщит. Его слова передает ТАСС.

«Если и когда состоится такой разговор, мы сразу же вам сообщим», — сказал представитель Кремля, комментируя анонс подобного разговора от президента Турции.

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Никита Абрамов
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