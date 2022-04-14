Кулеба призвал Германию к «новой политике» по отношению к России

Глава МИД Украины Кулеба призвал Германию изменить политику по отношению к России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Берлин долгое время не слышал предостережений касательно Москвы, и призвал ФРГ начать вести новую политику по отношению к Москве. Об этом он написал в статье для немецкого журнала DER SPIEGEL, передает ТАСС.

По словам Кулебы, Украина пыталась предупредить Германию о том, что «неразумные решения могут привести к катастрофе», но ее не слышали. «К нам обращались вежливо, иногда даже с состраданием, но никогда на равных и всегда только через призму отношений с Москвой», — заявил глава МИД.

По его словам, теперь ФРГ необходимо изменить курс и начать вести «новую политику в отношении России и новую политику в отношении Украины». Он также призвал Германию покончить с «лунатизмом».

«К сожалению, ни у Украины, ни у Германии, ни у Европы нет времени для долгого перехода к новому курсу. Пришло время скорректировать ошибки прошлого действиями в настоящем и немедленно запретить импорт российской нефти и радикально снизить зависимость от природного газа», — пишет Кулеба.

Введение эмбарго на российские энергоносители, считает он, «за несколько недель, если не дней» остановит российскую военную спецоперацию на Украине. При этом министр подчеркнул, что это будет «болезненно» для Германии. По мнению Кулебы, такая высокая зависимость страны от российских энергоносителей — это последствие «нереалистичной германской политики» последних десятилетий по отношению к России.

Новая политика Берлина, считает глава МИД Украины, должна заключаться в том, что она отойдет от тактики «непровоцирования» России и будет теснее сотрудничать с Киевом для вступления Украины в ЕС. Членство страны в объединении Кулеба назвал «вопросом войны и мира в Европе». Он также подчеркнул, что Россия «потеряла любое моральное право восприниматься как освободительница Европы [от нацизма] и надежный партнер».

Ранее немецкое издание Compact предрекло крах Германии из-за введения антироссийских санкций. Обозреватель призвал немецкие власти заключить с российской стороной договор, который гарантировал бы нейтралитет со стороны Украины. Также он считает, что необходимо прекратить поставки вооружения Киеву.