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Звезду фильма «Дракула» уволили из сериала Netflix после обвинений в харассменте

Актера Фрэнка Ланджеллу уволили из нового сериала Netflix после обвинений в харассменте

Фото: фильм «Суд над Чикагской семеркой»

Американского актера Фрэнка Ланджеллу уволили из нового мини-сериала от стриминг-сервиса Netflix «Падение дома Ашеров». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что причиной отстранения звезды фильма «Дракула» от участия в проекте стал сексуальный харассмент, в котором его обвинили ранее. Ланджеллу также уличили в некорректных комментариях в отношении коллеги по съемочной площадке. Продюсеры шоу провели внутреннее расследование, которое привело к решению отстранить от работы 84-летнего артиста.

Известно, что сериал «Падение дома Ашеров» от режиссера «Полуночной мессы» Майка Флэнегана наполовину готов. Сцены, в которых Ланджелла успел принять участие, будут пересняты. Он исполнял в роль Родерика Ашера, возглавляя актерский состав.

Ранее стало известно, что звезду сериала «Игры престолов», британского актера Джозефа Гатта арестовали по обвинению в откровенном сексуальном контакте с несовершеннолетней. В заявлении правоохранительных органов говорится, что полиция получила информацию о том, что Гатт, проживающий в Лос-Анджелесе, участвовал в «откровенных сексуальных контактах с несовершеннолетним в интернете».

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Сергей Равин
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