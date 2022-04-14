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Человечество призвали покупать меньше одежды

Phys.org: экологи призвали покупать на 75 процентов меньше одежды для спасения планеты

Фото: Shutterstock

Экологи призвали человечество уменьшить объем покупаемой одежды ради спасения планеты. Потребители должны снизить потребление новых вещей на 75 процентов, сообщает портал Phys.org.

По мнению исследователей, «замедление» моды поможет не только экологии, но и людям. Если каждый житель будет покупать одежду, рассчитанную на длительный срок службы, а после его окончания сдавать ее в переработку, это поможет замедлить темпы глобального потепления.

Для того, чтобы продлить срок службы одежды, специалисты советуют ремонтировать и зашивать вещи, если они порвались или сломались. Старую одежду и обувь можно привести в порядок самостоятельно или в ателье. Вещами также предложили обмениваться с друзьями или отдать незнакомым людям.

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Специалисты сообщают, что за последние 15 лет объем производства одежды удвоился, тогда как продолжительность ее носки сократилась на 40 процентов. С начала 2022 года гиганты «быстрой» моды H&M и Zara выпустили около 11 тысяч новых моделей одежды вместе взятых. При этом другой популярный бренд Shein разработал почти 315 тысяч моделей. Подобные объемы ведут к загрязнению планеты отходами.

Ранее ООН раскрыла главные способы спасти человечество от катастрофы. По мнению экспертов по изменению климата, решающее значение имеет использование технологии улавливания углерода, а также изменение образа жизни людей — отказ от употребления мяса в пищу, авиаперелетов, неоправданных покупок и бесконтрольной траты энергии в домах.

Нина Ташевская
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