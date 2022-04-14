Разъяренный человек с мачете вышел из мясной лавки и изрубил авто россиянина

В Казани разъяренный мужчина с мачете изрубил припаркованное у мясной лавки авто

Разъяренный мужчина с мачете вышел из мясной лавки в Казани и изрубил припаркованный автомобиль на глазах у его невозмутимого владельца. Кадры с места опубликовал портал «Бизнес-Online».

На опубликованном ролике видно, как человек в красной футболке с предметом в руках, напоминающим огромный нож или мачете, выходит из мясной лавки и устремляется за россиянином, который идет к своему внедорожнику. После словесной перепалки он начинает бить мачете по машине. Он разносит зеркало заднего вида и переднюю фару. При этом владелец авто садится сел в машину и покинул место происшествия.

Позже собственник внедорожника заявил изданию, что действительно повздорил с мужчиной в мясной лавке. Он заверил, что сейчас конфликт между ними исчерпан.

В пресс-службе УМВД по Казани отметили, что выясняют подробности произошедшего.

Ранее другой мужчина с топором напал на служебную машину Следственного комитета России. Напавший подошел к автомобилю и попытался ударить сидевшего за рулем водителя. Тот применил в отношении злоумышленника газовый баллончик, а затем, воспользовавшись его заминкой, забежал в здание СКР.