В российском регионе задержали 28 «оборотней в погонах»

В Ростовской области задержали 28 сотрудников полиции за вымогательство на дорогах

28 предполагаемых «оборотней в погонах» задержаны в Ростовской области. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

Подозреваемые подделывали снимки проезжавших по трассе М-4 «Дон» автомобилей, а затем отправляли инспекторам ДПС, которые вымогали у водителей от 5 тысяч до 500 тысяч рублей за мнимые нарушения правил дорожного движения. Таким образом мошенниками удалось «заработать» более 14 миллионов рублей.

Возбуждено три уголовных дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки). Проведено 95 обысков.

Ранее стало известно, что в Архангельской области по подозрению в коррупции задержан главы одного из муниципальных образований. По версии следствия, чиновник предложил своему знакомому оказать содействие в покупке у предпринимателя жилого дома, а затем за взятку заключил муниципальный контракт и приобрел жилое помещение в собственность района. Все это было сделано на средства, выделенные из бюджета на приобретение жилья для детей-сирот.