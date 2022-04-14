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Медведев назвал последствия вступления Финляндии в НАТО

Медведев: Россия усилит сухопутные силы и ПВО, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

России придется усилить сухопутные силы и противовоздушную оборону (ПВО), а также развернуть существенные силы Военно-морского флота (ВМФ) в Финском заливе, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Такие последствия назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, 14 апреля.

«Швеция и Финляндия со звериной серьезностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО. Сам альянс готов принять их буквально "под белы рученьки" — в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Свое Welcome! представителям Северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов», — отметил Медведев.

В то же время, отметил зампредседателя Совбеза, Москва должна на это реагировать без эмоций, с холодной головой.

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Евгения Куликова
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