Медведев назвал последствия вступления Финляндии в НАТО

Медведев: Россия усилит сухопутные силы и ПВО, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО

России придется усилить сухопутные силы и противовоздушную оборону (ПВО), а также развернуть существенные силы Военно-морского флота (ВМФ) в Финском заливе, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Такие последствия назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, 14 апреля.

«Швеция и Финляндия со звериной серьезностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО. Сам альянс готов принять их буквально "под белы рученьки" — в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Свое Welcome! представителям Северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов», — отметил Медведев.

В то же время, отметил зампредседателя Совбеза, Москва должна на это реагировать без эмоций, с холодной головой.