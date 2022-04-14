Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Планировавшего продать 10 тысяч доз наркотиков россиянина осудили на восемь лет

В Подмосковье осудили на 8 лет мужчину, планировавшего продать 10 тысяч доз наркотиков

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Московский областной суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима мужчину, собиравшегося продавать синтетические наркотики. Об этом в четверг, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Подмосковью.

По данным следствия, в августе 2020 года в лесу на территории Раменского городского округа он извлек из закладки два килограмма синтетического вещества — производного N-митилэфедрона, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант планировал сформировать более 10 тысяч доз запрещенных веществ для дальнейшей реализации их среди молодежи.

13 апреля сообщалось, что в Набережных Челнах инспекторы ДПС изъяли из автомобиля двоих жителей Санкт-Петербурга более 20 килограммов мефедрона. Петербуржцы признали вину и рассказали, что 40 пакетов запрещенного вещества приобрели в Брянске, чтобы продать в Новосибирске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией
В Вашингтоне заявили о планах отправить представителей США на Украину
Российских туристов предупредили о вероятных трудностях за границей
Стало известно о пострадавшем при обстреле Украиной российского региона
Корвет «Проворный» получит новую надстройку в 2022 году
Назван дешевый способ сделать окна безупречно чистыми при уборке
МИД Британии наложил санкции на партнеров Романа Абрамовича
Минобороны заявило о поражении склада ракетного вооружения на Украине
Ozon первым в России раскрыл механизмы работы своих рекомендательных сервисов
Москвичей предупредили о мошенничестве с поверкой счетчиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.