Планировавшего продать 10 тысяч доз наркотиков россиянина осудили на восемь лет

В Подмосковье осудили на 8 лет мужчину, планировавшего продать 10 тысяч доз наркотиков

Московский областной суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима мужчину, собиравшегося продавать синтетические наркотики. Об этом в четверг, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Подмосковью.

По данным следствия, в августе 2020 года в лесу на территории Раменского городского округа он извлек из закладки два килограмма синтетического вещества — производного N-митилэфедрона, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант планировал сформировать более 10 тысяч доз запрещенных веществ для дальнейшей реализации их среди молодежи.

13 апреля сообщалось, что в Набережных Челнах инспекторы ДПС изъяли из автомобиля двоих жителей Санкт-Петербурга более 20 килограммов мефедрона. Петербуржцы признали вину и рассказали, что 40 пакетов запрещенного вещества приобрели в Брянске, чтобы продать в Новосибирске.