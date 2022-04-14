Европейские страны решили принять поэтапный запрет на российскую нефть

NYT: страны ЕС решили принять поэтапный запрет на российскую нефть и найти альтернативы

Страны Европейского Союза (ЕС) решили принять поэтапный запрет на российскую нефть, который даст ФРГ и другим членам союза время для того, чтобы организовать альтернативные поставки. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Европейский союз теперь, вероятно, примет аналогичный поэтапный запрет на российскую нефть, об этом заявили официальные лица ЕС и дипломаты. Этот подход призван дать Германии, в частности, время для поиска альтернативных поставщиков», — отмечает издание.

Как рассказали источники, эмбарго внесут на обсуждение не раньше чем после финального тура выборов во Франции 24 апреля, поскольку возможный рост цен на топливо может повлиять на их результат.

По словам источников, частью обсуждаемого в настоящий момент запрета на нефть из России будет переходный период длиной как минимум один месяц.

В начале апреля добыча нефти в России упала до двухлетнего минимума, поскольку спрос на отечественное топливо снизился. Основываясь на данных российского ЦДУ ТЭК, журналисты подсчитали, что с 1 по 6 апреля в стране производилось в среднем 10,52 миллиона баррелей в сутки — на 4,5 процента меньше мартовского показателя.