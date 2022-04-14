Россияне резко расхотели покупать жилье в Испании

Риелторы заявили, что спрос россиян на покупку жилья в Испании рухнул на 46 процентов

В марте 2022 года граждане России резко расхотели покупать жилье в Испании — спрос россиян на покупку недвижимости в европейской стране рухнул на 46 процентов относительно февраля. К такому выводу пришли аналитики портала Spain-Real.Estate в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам специалистов, с марта 2021 года российский интерес к приобретению объектов в Испании снизился на 15,8 процента. Как отмечают риелторы, число запросов за месяц сократилось почти в 1,5 раза, а относительно начала пандемии коронавируса — на 0,5 процента.

Однако, несмотря на значительное снижение в марте, по итогам первого квартала 2022 года спрос россиян на покупку жилья в европейской стране вырос на 22,03 процента относительно аналогичного периода в 2021 году. Аналитики пояснили, что во многом этот показатель зависел от результатов января и февраля.

По данным Spain-Real.Estate, самую дешевую квартиру на вторичном рынке Испании в апреле 2022 года можно купить за 1,82 миллиона рублей. С таким бюджетом можно приобрести жилье площадью 64 квадратных метра в пригороде Овьедо.

Ранее специалисты выяснили, что россияне массово заинтересовались переездом в Испанию — по итогам марта 2022 года число подобных запросов выросло на 72 процента по сравнению с январем. Больше всего желающих оказались жителями Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.