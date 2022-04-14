Россиянка отдохнула в ОАЭ и рассказала о «кусачих» ценах

Читательница портала «Тонкости туризма» назвала способ сэкономить при покупке тура в ОАЭ

Отдохнувшая в ОАЭ россиянка рассказала о «кусачих» ценах на курорте и назвала способ сэкономить при покупке тура. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, за путевку на курорт Рас-эль-Хайма для двоих на неделю она заплатила 197 тысяч рублей. Путешественница порекомендовала ехать в страну только по путевке, так как сейчас в стране празднуется Рамадан, из-за чего закрыто большинство общественных мест.

«Мы не планировали гулять за территорией, шоппинг и экскурсии. Сразу настроились на исключительно пляжный отдых», — уточнила читательница портала.

Ради выгоды она решила полететь в ОАЭ не прямым рейсом, а со стыковкой в Минске — это помогло сэкономить на туре примерно 100 тысяч рублей. «Я очень не хотела брать отель на завтраках и постоянно переживать за бюджет, а заплатить за тур 300 тысяч — это для нас слишком много», — пояснила она.

В итоге девушка не пожалела в выборе отеля — ей понравился длинный песчаный пляж, множество баров и ресторанов на территории гостиницы, а также большое количество бесплатных услуг. Например, прокат велосипедов, посещение спа-зоны и пробное занятие по виндсерфингу.

Ранее в апреле десятки бизнес-джетов, которые принадлежат богатым россиянам, застряли на стоянке в аэропорту Дубая. Бизнесмены массово направили свои яхты и воздушные суда в ОАЭ, поскольку эта страна не ввела антироссийские санкции и не внесла россиян в черный список. При этом улететь из Дубая бизнес-джеты все равно не могут, так как санкции со стороны США и ЕС продолжают действовать.