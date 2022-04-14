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Власти России задумали внеплановую индексацию прожиточного минимума и МРОТ

Помощник президента Орешкин заявил, что в России проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские власти в ближайшее время объявят об индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных платежей, заявил помощник президента Максим Орешкин. Его слова приводит ТАСС.

«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет», — рассказал он о задумке властей.

По словам Орешкина, президент России Владимир Путин также решил распространить выплаты семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет. Кроме того, помощник главы государства напомнил, что Минфин опубликовал данные за первый квартал, продемонстрировавшие «рекордный профицит бюджета». «Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке», — заверил Орешкин.

7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличен МРОТ и прожиточный минимум. Председатель кабмина признал, что рост цен в России сохраняется и в этих условиях важно поддержать людей.

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Алина Гончарова
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