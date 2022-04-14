Помощник президента России объяснил перевод оплаты за газ в рубли

Орешкин заявил, что перевод оплаты за газ в рубли обеспечит безопасность финансов РФ

Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» объяснил причины перевода оплаты за газ в рубли для европейских стран. Он отметил, что подобное решение позволит обеспечить безопасность финансов компаний и страны, передает РИА Новости.

По словам чиновника, в настоящее время против российского государства объявлена и ведется экономическая война, отсюда возникает много рисков.

«И сама суть перехода на оплату за газ в рубли — это максимально перевести наши внешнеэкономические операции в российскую юрисдикцию, защитить ее от нелегитимных, вредных решений, которые принимают другие страны», — указал Орешкин.

Он добавил, что стремление европейцев понятно, они хотят «получать газ и за него не платить». В случае расчетов в рублях потребитель из Европы не может ничего замораживать, топливо считается неоплаченным, пока не прошел финальный платеж в российской валюте, указал помощник президента.

Он заключил, что решение принято для того, чтобы Россия не поставляла газ на европейские рынки бесплатно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о сбоях в оплате нефти и газа недружественными странами. По его словам, банки упомянутых государств задерживают оплату российских энергоносителей.

23 марта российский лидер потребовал от Европы перевести расчеты за поставки газа в рубли. Он объяснил это тем, что такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали.

