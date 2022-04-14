Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Помощник президента России объяснил перевод оплаты за газ в рубли

Орешкин заявил, что перевод оплаты за газ в рубли обеспечит безопасность финансов РФ

Фото: Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» объяснил причины перевода оплаты за газ в рубли для европейских стран. Он отметил, что подобное решение позволит обеспечить безопасность финансов компаний и страны, передает РИА Новости.

По словам чиновника, в настоящее время против российского государства объявлена и ведется экономическая война, отсюда возникает много рисков.

Материалы по теме:
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля 2022

«И сама суть перехода на оплату за газ в рубли — это максимально перевести наши внешнеэкономические операции в российскую юрисдикцию, защитить ее от нелегитимных, вредных решений, которые принимают другие страны», — указал Орешкин.

Он добавил, что стремление европейцев понятно, они хотят «получать газ и за него не платить». В случае расчетов в рублях потребитель из Европы не может ничего замораживать, топливо считается неоплаченным, пока не прошел финальный платеж в российской валюте, указал помощник президента.

Он заключил, что решение принято для того, чтобы Россия не поставляла газ на европейские рынки бесплатно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о сбоях в оплате нефти и газа недружественными странами. По его словам, банки упомянутых государств задерживают оплату российских энергоносителей.

23 марта российский лидер потребовал от Европы перевести расчеты за поставки газа в рубли. Он объяснил это тем, что такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией
В России прокомментировали расследование об использовании химоружия на Украине
Спецоперацию России на Украине назвали сдерживающим экспансию НАТО фактором
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
В Москве арестовали сооснователя крупнейшего онлайн-магазина наркотиков
Европейские страны решили принять поэтапный запрет на российскую нефть
В США допустили выкуп российскими авиакомпаниями арендованных у Европы самолетов
Помощник президента России объяснил перевод оплаты за газ в рубли
США захотели отправить Киеву требующие обучения вооружения
США заявили о помощи по расследованию событий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.