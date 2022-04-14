Россиянин застрелил девушку-подростка из карабина «Сайга»

В Приангарье мужчину осудили на 16 лет за убийство 15-летней девушки из карабина «Сайга»

В Приангарье суд приговорил 23-летнего жителя Куйтунского района к 16 годам колонии строгого режима за убийство 15-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Иркутской области.

Мужчину также признали виновным в покушении на убийство двух человек и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Судом и следствием установлено, что ночью 18 ноября 2020 года возле одного из домов в селе Барлук 17-летний молодой человек поссорился с младшей сестрой. На крики вышел хозяин дома, который, не вникая в ситуацию, сначала дважды выстрелил в воздух из незарегистрированного нарезного карабина марки «Сайга», а затем еще несколько раз — в сторону припаркованной машины, в которой находились подростки.

В результате девушка скончалась на месте, а ее брата госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Благодаря помощи медиков его удалось спасти.

15 марта сообщалось, что в Тульской области застреливший ребенка из-за «обидных слов» россиянин получил 18,5 лет колонии.