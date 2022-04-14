В Польше сообщили о возвращении украинских беженцев на родину

Госсекретарь МВД Польши Шефернакер заявил, что беженцы начали возвращаться на Украину

Госсекретарь МВД Польши Павел Шефернакер сообщил о значительном сокращении числа украинских беженцев, которые пересекают границу с Польшей. Его слова приводит РИА Новости.

«Границу ежедневно пересекали до 140 тысяч человек, сегодня польско-украинскую границу в день пересекают плюс-минус 20-30 тысяч человек», — сказал Шефернакер.

По словам госсекретаря МВД , также зафиксирован «незначительный рост» движения из Польши на Украину. «Появились первые случаи возвращения на Украину женщин с детьми. Это в первую очередь жители Западной Украины», — пояснил Шефернакер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ходе благотворительной акции Stand Up For Ukraine («Встать на защиту Украины») в Польше было собрано 9,1 миллиарда евро помощи украинцам. Средства будут направлены на поддержку беженцев и внутренне перемещенных лиц. По данным представительства ЕК в Польше, на данный момент в помощи нуждаются около 12 миллионов человек.