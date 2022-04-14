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Российская школьница пропала по дороге из школы

СК: в Ингушетии начали поиски пропавшей после уроков в Назрани 16-летней девочки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Назрани, Ингушетия, 16-летняя школьница пропала по дороге из школы. Правоохранители начали поиски девочки, сообщается на официально сайте регионального СУ СК России.

Согласно данным следователей, российская школьница 2006 года рождения пропала в среду, 13 апреля. Девочка около 12:00 вместе с подругой ушла из школы, после чего села в маршрутную «Газель» и уехала в неизвестном направлении. Позже днем школьница связалась с подругой по мессенджеру.

Отмечается, что при ней в момент исчезновения были мобильный телефон, паспорт и спортивная сумка.

Ее местоположение до настоящего времени не установлено. Девочку объявили в розыск.

Ранее в Иркутской области пропала 14-летняя школьница. По версии следствия, днем девочка отправилась в школу, после чего исчезла. На уроках россиянка отсутствовала. Возбуждено уголовное дело.

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Варвара Кошечкина
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