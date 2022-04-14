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Минобороны сообщило об уничтожении 770 военных объектов Украины

Минобороны сообщило об уничтожении 770 объектов ВСУ артиллерией и ракетными войсками

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ракетными войсками и артиллерией России уничтожены 770 военных объектов Украины. Об этом журналистам сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, среди ликвидированных объектов зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций, девять пунктов управления, а также склад боеприпасов.

Константин Лысяков
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