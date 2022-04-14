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В Совфеде заявили о возможности разрыва отношений с Евросоюзом

Сенатор Косачев заявил о возможности разрыва отношений с Евросоюзом

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Если Евросоюз не вернется в собственные границы, Россия полностью разорвет с ним свои отношения, как сделала это с Советом Европы и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.

14 апреля Еврокомиссия проанализировала указ президента Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и предупредила страны Евросоюза, что он нарушает санкции ЕС, которые были введены после начала спецоперации на Украине.

Сенатор подчеркнул, что это санкции Евросоюза нарушают международное право, суверенитет России, а также суверенитет стран ЕС, заинтересованных в сохранении сотрудничества с РФ по газу.

23 марта глава российского государства потребовал в кратчайшие сроки перевести газовые контракты с недружественными странами на оплату в рублях. Он объяснил, что такие валюты, как доллар и евро, дискредитировали себя, поэтому Москва больше не может им доверять.

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Сергей Истомин
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