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Спорт

Сборная Украины сыграет на чемпионате мира по волейболу вместо команды России

Мужская сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира-2022 вместо сборной России

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Мужская сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира-2022. Об этом сообщается на сайте Федерации волейбола Украины.

Украинская команда таким образом заменит сборную России, которая отстранена от участия в международных стартах. Чемпионат мира-2022 должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России. Из-за санкций Международной федерации волейбола (FIVB) в отношении России мировое первенство пройдет в Польше и Словении.

1 марта сборные России и Белоруссии отстранили от участия в турнирах под эгидой FIVB. Тогда же стало известно о решении организации лишить Россию права на проведение ЧМ-2022.

Российские спортивные федерации столкнулись с санкциями на фоне ситуации на Украине. В частности, Международная федерация футбола лишила российские клубы и сборные права на участие в турнира под своей эгидой.

Николай Костюков
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