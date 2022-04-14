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Ленинградские аграрии поддержат посевную на Донбассе

Ленобласть организует сбор посевного материала для Донецкой и Луганской республик

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на коллегии агропромышленного комплекса региона обратился к землякам с просьбой поддержать коллег на Донбассе, оказавшихся в сложной ситуации и помочь с посевной.

«Сейчас идет специальная операция на Донбассе, и мы рассчитываем, что Луганская и Донецкая республики вернуться в границы своих территорий, которые были до 2014 года. Есть просьба, исходя из наших возможностей, оказать помощь в семенном материале для того, чтобы провести весенние полевые работы в Донецкой и Луганской республиках», — приводит слова главы региона пресс-служба правительства Ленинградской области.

Руководители ведущих предприятий АПК области поддержали инициативу, понимая важность сохранения сельхозпроизводства на Донбассе.

На сегодняшний день в Ленинградской области запас семян яровых зерновых культур составляет 110 процентов от собственных потребности, семенного картофеля — 120 процентов, многолетних трав — более 100 процентов от потребности.

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Татьяна Романова
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