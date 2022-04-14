В Челябинске захотели установить модные кинетические скульптуры

KP.RU: активисты собрались установить в Челябинске модные «живые» скульптуры

Жители Челябинска собрались навести порядок в одном из любимых мест отдыха в городе. Как уточняет KP.RU, активисты планируют облагородить расположенную за памятником И.В. Курчатову тропу пенсионеров, установив там модные кинетические скульптуры, беседки и лавочки.

Издание указывает, что проект #Дыханиелеса запустили совсем недавно, в настоящее время запланированные улучшения согласовывают с властями. Комментируя инициативу, руководитель проекта Антон Коновалов рассказал, что идея заняться благоустройством территории родилась с появлением команды #reboot_pro. «Мы обратились в администрацию Центрального района, чтобы понять, где мы можем помочь. Решили заняться тропой пенсионеров — привлекаем средства от челябинцев и предприятий, чтобы потом своими силами облагородить одно из любимых в городе мест для отдыха», — уточнил собеседник KP.RU, добавив, что часть предложенных улучшений местные власти уже одобрили.

По его словам, неравнодушные граждане хотят отремонтировать и установить несколько новых беседок, скамеек и кормушек, а также привести в порядок лес и установить контейнер для сбора крышек, которые будут ежемесячно вывозить на переработку. Кроме того, рассматривается идея установить на входе кинетические скульптуры — модные арт-объекты с подвижными частями. Воплощение этой и других задумок, по предварительной смете, обойдется примерно в 500 тысяч рублей.

«Есть желание отсыпать грунтом тропинку. Не дресвой, как беспылевым материалом, по которому удобно ходить и пенсионерами, и мамочкам с колясками. Но это все будет зависеть от средств, которые нам удастся собрать», — поделился Коновалов. Он отметил, что в следующий выходной группа из 50 активистов проведет субботник на тропе пенсионеров, местная администрация уже согласилась помочь им с инвентарем и машинами. Присоединиться к акции может любой желающий.

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев заверил, что администрация окажет активистам необходимую помощь. Он добавил, что неравнодушные жители города уже не первый раз занимаются благоустройством.

«Мы сотрудничаем с ребятами уже года четыре. Их силами, например, была установлена беседка на Монахах и реализованы многие другие проекты. Мы уже встречались с Шершневским лесничеством и "Особо охраняемыми территориями", изучили концепцию, одобрили их идеи. Очень хорошо, что у нас есть такие активные жители», — высказался он, оценивая деятельность граждан.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии начался экомарафон, в рамках которого жители республики займутся уборкой на территории городов и районов региона.