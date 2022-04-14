Названы самые популярные у россиян штаты Америки для покупки жилья

Самыми популярными у россиян штатами США для покупки жилья стали Флорида и Джорджия

В период с апреля 2015 года по март 2021 года россияне чаще всего покупали недвижимость в Америке в штате Флорида — на него пришлась почти треть от всех совершенных в указанный период сделок. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные Национальной ассоциацией риелторов США.

Объем сделок по приобретению недвижимости во Флориде, по оценкам экспертов, составил 29 процентов от общего числа. Среди других наиболее популярных штатов среди россиян специалисты назвали Джорджию, где было совершено 16 процентов от всех покупок, а также Нью-Йорк с 13 процентами. В список также попали Калифорния и Иллинойс с восемью и пятью процентами соответственно.

По данным Национальной ассоциации риелторов, на момент покупки недвижимости в США 41 процент российских покупателей проживали за границей, а 59 процентов жили в США по визе. В результате более половины от новых владельцев собирались постоянно проживать в купленном объекте и лишь 36 процентов из них планировали использовать его для того, чтобы останавливаться во время отпуска или арендовать.

Чуть более половины россиян — 51 процент — купили жилье без ипотеки. Большая часть из них проживала за пределами США, в отличие от тех, кто получил соответствующее финансирование. При этом средняя цена купленной недвижимости в США у россиян составила почти 653 тысячи долларов (около 53,9 миллиона рублей). Она была выше, чем в среднем у других иностранцев, которые тратили около 481 тысячи долларов (около 39,7 миллиона рублей).

Аналитики отметили, что на покупателей из России пришлось менее одного процента от всех иностранных сделок с недвижимостью в США. Активнее всего в период с апреля по март 2021 года жилье в стране покупали китайцы — на них пришлось 12 процентов от всех сделок, а также мексиканцы и индийцы с восемью и шестью процентами соответственно.

Ранее в апреле аналитики компании Golden Brown Group сообщили, что в первом квартале 2022 года квартиры в Турции резко подорожали из-за наплыва граждан бывшего СНГ, преимущественно россиян, украинцев и белорусов. В результате В Стамбуле средняя стоимость квадратного метра выросла на 95 процентов, до 12 тысяч лир, а в Анталии — на 130 процентов, до 15 тысяч лир.