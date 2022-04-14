Популярная блогерша рассказала о конфликте с ведущей Первого канала

Блогерша Абрамова заявила, что ей была неприятна критика ее брака телеведущей Сябитовой

Популярная российская вайнерша Лилия Абрамова, известная под псевдонимом Татарка FM, раскрыла подробности конфликта с ведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале Розой Сябитовой. В интервью журналистке Алене Жигаловой на YouTube блогерша заявила, что ей была неприятна критика телеведущей ее брака с молодым мужчиной.

Жигалова вспомнила, что Сябитова в феврале 2021 года в разговоре с изданием «Собеседник» назвала странным и противоречащим природе тот факт, что 51-летняя Абрамова выходит замуж за 24-летнего избранника.

Блогерша рассказала журналистке, что после этого связалась с Сябитовой и ведущая отказалась от своих слов. «Суть разговора [с Сябитовой] была следующая: "Лиля, я такого не говорила! Наврали все!"» — описала Абрамова беседу с телесвахой.

Она также выразила недоумение по поводу решения Сябитовой осудить ее отношения. Помимо этого, блогерша подчеркнула, что ее предыдущий опыт общения с телеведущей был положительным. «Мне стало неприятно, я стараюсь со всеми дружить, я стараюсь ни о ком плохо не говорить. (...) Кто дал право вообще оценивать мою жизнь, тем более вот таким официальным образом?» — возмутилась Абрамова.

О предстоящем браке с инструктором рукопашного боя Дмитрием Шумиловым блогерша рассказала в феврале 2021 года на YouTube-шоу «Откройте, Давид!». Абрамова призналась, что познакомилась с возлюбленным в соцсетях. Брак продлился меньше года. В интервью Жигаловой блогерша объяснила, что они с партнером не сошлись характерами.

Ранее Роза Сябитова перечислила главные ошибки, которые совершают женщины при знакомстве в сети. Телесваха призвала девушек не рассказывать о своих желаниях при знакомстве и не составлять мнение о новом знакомом, ориентируясь только на общение в интернете.