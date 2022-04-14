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Россияне пожаловались на повышение стресса и тревожности

РБК: 69% россиян в ходе опроса пожаловались на повышение уровня стресса и тревожности

Фото: pixabay.com

Значительное большинство россиян (69 процентов) пожаловались на повышение у них уровня стресса и тревожности. Об этом в четверг, 14 апреля, пишет РБК со ссылкой на опрос цифрового медицинского сервисоа «Доктор рядом» и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос, испытывают ли они стресс и усилился ли он в последнее время. 69 процентов признались, что почувствовали это на себе. При этом каждый второй (52 процента) рассказал, что стал больше нервничать. Еще 17 процентов отметили увеличение тревоги, но не критическое.

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В то же время в период с февраля по март на 23 процента выросло число россиян, желающих обратиться к психологу. Год назад количество таких людей росло лишь на три процента в месяц. Каждый пятый (21 процент) уже обращается за психологической помощью. Примечательно, что среди таких людей 25 процента составляют представители поколения миллениалов (22-28 лет) и 23 процента — зумеров (14-22 процента)

Среди испытывающих тревогу граждан больше всего (90 процентов) аналитики насчитали в Нижнем Новгороде. В топ-6 также вошли Казань (73 процента), Москва (72 процента), Санкт-Петербург и Новосибирск (по 71 проценту) и Самара (69 процентов).

Ранее сообщалось, что в мире резко выросла популярность мобильных приложений для укрепления психического здоровья. Подсчитано, что в сегменте mental health (психическое здоровье) появилось около 20 тысяч приложений. По прогнозам аудиторской компании Deloitte, по итогам 2022 года затраты достигнут 500 миллионов долларов. в Grand View Research уверены, что к 2030 году рынок достигнет 17,5 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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