«Ситимобил» захотели купить

Владелец «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» начал переговоры о покупке активов «Ситимобила»

Петербургская компания «Транс-Миссия», владеющая сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», хочет купить часть активов «Ситимобила» и начала переговоры, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке такси.

Один из собеседников издания утверждает, что предметом сделки может стать сам бренд, инфраструктура и ИТ-продукт. Также возможен переход части сотрудников компании, говорит второй источник.

«Ситимобил» присутствует в 80 городах России, оборот в прошлом году превысил 54 миллиарда рублей. Выручка «Транс-Миссии» за 2020 год составила 386 миллионов. По последним данным на конец третьего квартала 2021-го, компания работала в 47 городах в четырех странах (помимо России, она присутствует в Казахстане, Таджикистане и Белоруссии).

«Ситимобил» заявил о прекращении работы в начале марта, последним днем было объявлено 15 апреля.