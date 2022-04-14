В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского

Представитель Путина Песков заявил, что для встречи с Зеленским нужно подготовить почву

Для встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно подготовить почву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В Кремле отметили, что подготовка почвы будет заключаться в предварительном составлении документов переговорными группами России и Украины. Также Песков подчеркнул, что глава государства не отказывается от встречи с украинским коллегой.

«Принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, прогресса в составлении документа пока нет.

Российско-украинские переговоры начались 27 февраля, на третий день после объявления российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Знаковым событием процесса была встреча делегаций в Стамбуле, где глава российской делегации Владимир Мединский озвучил предложение украинской стороны и анонсировал российские «шаги навстречу» — вывод войск с киевского и черниговского направлений.

После стамбульской встречи Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной. Он рассказал, что украинская сторона отошла от достигнутых договоренностей.