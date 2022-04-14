Эксперт рассказал о методах борьбы с выгоранием на работе

Специалист по личностному росту МакНил посоветовал научиться отказывать, чтобы не выгорать

Специалист в области личностного роста Делаторро МакНил рассказал о методах борьбы с профессиональным выгоранием. В интервью изданию Today эксперт сравнил работу с сорняком, занимающим в жизни столько места, сколько ему позволяют. Он также перечислил методы борьбы с выгоранием на рабочем месте.

Эксперт отметил, что во время пандемии у людей обострились стресс, выгорание, тревога, депрессия. Но есть способы замедлиться, выкроить время для себя и восстановиться. Также МакНил отметил, что существует такой термин, как «профессиональный перебор», сравнив его с растянутой резиновой лентой.

Делаторро МакНил посоветовал следовать простым правилам, которые помогут не выгорать и восстановиться, если это все же произошло. Главным он считает выстраивание рабочих границ. Сотрудник должен научиться категорично отказываться от задач, выходящих за рамки его компетенции или обязанностей. «Угождать нужно прежде всего себе, а не коллеге или начальнику», — отмечает специалист.

Также эксперт рекомендовал мыслями находиться там, где находятся ноги. На работе — работать, дома — забывать про работу. МакНил советует по пути с работы домой максимально расслабляться: слушать музыку или аудиокнигу. Хорошим методом перезагрузки он называет построение списка приятных домашних дел. «Нужно говорить себе: "Я еду домой, чтобы приготовить ужин", а не "Я обязан дома приготовить ужин"».

Делаторро МакНил особое внимание обращает внимание на то, что дом — это место для жизни, приятного общения с близкими, занятий любимыми делами, а никак не для решения профессиональных вопросов и проблем.

Ранее треть россиян выразила готовность сменить работу из-за профессионального выгорания. Также важными причинами для смены деятельности называли желание больше зарабатывать и найти более перспективное место работы.