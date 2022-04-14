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У «Яндекса» сменился глава

Новым генеральным директором «Яндекса» 14 апреля назначен Артем Савиновский

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В «Яндексе» сменился генеральный директор, сообщила компания. На пост главы назначен Артем Савиновский, его кандидатура была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс».

До назначения он был временно исполняющим обязанности гендиректора, в компании новый руководитель работает с 2008 года, в 2016-м возглавил направление медиасервисов.

«Артем будет совмещать должности руководителя медиасервисов и генерального директора ООО "Яндекс"», — сказано в сообщении.

2 апреля с поста гендиректора «Яндекса» ушла Елена Бунина. В середине марта Тигран Худавердян покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора компании на фоне санкций Европейского союза (ЕС).

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Платон Щукин
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