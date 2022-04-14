Экс-депутат Журавко: Зеленский уготовил для юго-востока Украины судьбу выжженного поля

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко раскрыл замысел президента Украины Владимира Зеленского на юго-востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Журавко, украинский лидер «уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля». «Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов», — заявил политик.

Экс-депутат считает, что вести переговоры с нынешним киевским режимом во главе с Зеленским бессмысленно.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал Зеленского военным преступником, обвинив в использовании мирного населения в качестве «живого щита» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению Кивы, Зеленский сознательно не объявлял эвакуацию, чтобы использовать мирные города как оборонительные сооружения ВСУ. Депутат уверен, что украинские власти специально блокировали выезд гражданских лиц для создания «более кровавой картинки».