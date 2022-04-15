Российская биатлонистка прокомментировала исключение из сборной Украины

Исключенная из сборной Украины биатлонистка Абрамова заявила, что уехала из-за дочери

Российская биатлонистка Ольга Абрамова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) прокомментировала исключение из сборной Украины.

Спортсменка заявила, что была вынуждена покинуть территорию спортивного центра на Украине и уехала в Россию, так как там находилась ее полуторагодовалая дочь. «Почему тогда сейчас, когда нашей стране нужно единство и поддержка, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет?» — задалась вопросом она.

Об исключении из сборной Абрамовой, Екатерины Бех и Оксаны Москаленко стало известно 14 апреля. Тренер Евгений Колупаев объяснил, что по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы.

Все три биатлонистки сменили спортивное гражданство с российского на украинское. Абрамова начала выступать за украинскую сборную в 2012 году, Бех и Москаленко — в 2018-м. Абрамова трижды выигрывала летний чемпионат мира. Бех — двукратная чемпионка мира среди юниоров.