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Назван самый богатый российский сенатор по доходам за 2021 год

Представитель Камчатки Пономарев стал самым богатым сенатором по итогам 2021 года

Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Самым богатым сенатором по доходам за 2021 год в очередной раз стал представитель Камчатки Валерий Пономарев. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, за прошедший год камчатский сенатор заработал 4 миллиарда 216 миллионов 966 тысяч рублей. В собственности Пономарева находятся две квартиры общей площадью свыше 300 квадратных метров, три нежилых помещения, четыре машиноместа, а также Bentley, Ferrari и ГАЗ-21. Помимо этого, в совместной собственности с супругой у Пономарева есть земельный участок более 36 тысяч квадратных метров, а в пользовании супруги значится квартира площадью 175 квадратных метров.

Отмечается, что в 2020 году Пономарев был лидером по доходам среди сенаторов: тогда его доход составил 4 миллиарда 182 миллиона рублей. Кроме того, он также занимал первое место в данном рейтинге в 2019 году, когда он задекларировал доход около 2,7 миллиарда рублей.

На втором месте по величине дохода в 2021 году оказался карельский сенатор Игорь Зубарев, указавший доход в размере 2 миллиарда 138 миллионов рублей. ТОП-3 закрыл представитель Калининградской области Александр Ярошук, задекларировавший за 2021 год доход 380,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в собственности российских сенаторов и их жен, помимо квартир и дач, находятся также и вилы, грабли и конюшня.

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Ксения Назарова
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