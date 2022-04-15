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В Москве за растрату арестовали экс-владельца крупного банка

Суд Москвы отправил в СИЗО экс-владельца «Аксонбанка» Озерова за крупную растрату

Фото: Pixabay

В Москве арестовали экс-владельца костромского «Аксонбанка» Андрея Озерова, передает ТАСС.

По информации агентства, бывшего председателя совета директоров ООО КБ «Аксонбанк» отправили в СИЗО за растрату в особо крупном размере по решению Басманного суда Москвы. «Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Озерова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 июня», — сообщили ТАСС. Известно, что еще одна фигурантка этого дела — костромской бизнесмен и учредитель десятка компаний Елена Иванова — арестована, а генеральный директор костромской ООО «Промметалл» Василий Тохсыров и генеральный директор ООО «Корвет» Алексей Семяшкин отправлены под домашний арест на этот же срок.

Ранее на доследование вернули уголовное дело главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, обвиняемого в хищении путем мошенничества 842 миллионов рублей. Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение.

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Марина Совина
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