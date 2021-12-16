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Дело топ-менеджера российского банка о хищении миллионов вернули на доследование

Прокуратура вернула СКР дело топ-менеджера банка «Траст» Хабарова о хищении 842 млн рублей

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Уголовное дело главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, обвиняемого в хищении путем мошенничества 842 миллионов рублей, вернули на доследование. Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение. Об этом ТАСС сообщил адвокат фигуранта Владимир Слащев.

По его словам, материалы направлены обратно в Следственный комитет России (СКР), который занимался делом Хабарова. Закон предусматривает право прокуратуры отказать в утверждении обвинительного заключения на основании выявленных нарушений в деле.

Топ-менеджера банка задержали в октябре 2020 года и сразу арестовали, так как у следствия была информация о намерении Хабарова скрыться в Дубае, но через месяц его перевели под домашний арест. Ему вменяется хищение миллионов рублей у владельца компании «Деловые линии» Александра Богатикова.

Хабаров настаивает на своей невиновности, его защита указывает на гражданско-правовой характер конфликта, ставшего основанием для уголовного преследования.

Он был назначен на должность главного исполнительного директора (CEO) банка «Траст» в мае 2019 года.

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Любовь Ширижик
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