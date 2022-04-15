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Международный машиностроительный концерн приостановил деятельность в России

Машиностроительный концерн Andritz AG остановил проекты в России из-за ситуации на Украине

Международный машиностроительный концерн Andritz AG, штаб-квартира которого находится в Австрии, приостановил деятельность в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Причиной такому решению послужила ситуация на Украине. «На фоне продолжающихся военных действий на Украине и введенных международных санкций компания Andritz приостановила все свои новые операции в России», — заявили в компании. Вернется ли концерн к работе над проектами в РФ, не сообщается.

Концерн разрабатывает и производит машиностроительное оборудование для целлюлозно-бумажной и тяжелой промышленности, гидроэнергетики, сепарации и производства биотоплива. Компания также занималась строительством фабрики по производству картона в Белоруссии.

Ранее стало известно, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson решил приостановить бизнес в России на неопределенный срок. На этот поступок производитель пошел из-за «недавних событий и санкций Европейского Союза».

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Марина Совина
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