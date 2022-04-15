Глава ДНР пообещал отстроить Мариуполь

Глава ДНР Денис Пушилин призвал включаться в восстановление Мариуполя

Донецкая народная республика (ДНР) отстроит заново Мариуполь и восстановит его до состояния лучшего, чем город был до начала боевых действий. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Город будет полностью восстановлен и будет лучше, чем был», — пообещал Пушилин. Политик добавил, что до восстановления Мариуполя, однако, «нужно еще дожить», и призвал граждан включаться в этот процесс.

Несмотря на продолжающиеся бои на линии фронта, власти ДНР уже проводят регулярные совещания по вопросу реорганизации жизни на освобожденных территориях. В Telegram-канале Пушилин сообщал ранее, что донецкое правительство приняло решения, регламентирующие порядок социального обеспечения, торговли, а также лекарственной доступности на этих землях.

Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить ущерб инфраструктуре ДНР, в том числе Донецку. Утром 15 апреля украинские войска выпустили шесть 122-милиметровых снарядов по столице ДНР.