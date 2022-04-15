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В Белграде началась массовая акция в поддержку России

В столице Сербии Белграде проходит массовая акция в поддержку России

Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Массовая акция в поддержку России началась в пятницу, 15 апреля, вечером в центре Белграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие под названием «Не от моего имени» связано с голосованием Сербии за выход России из Совета по правам человека ООН. «После такого голосования на Генеральной ассамблее ООН сербы недовольны, молчат. Надеюсь, это молчание услышат и власти страны», — заявил с импровизированной сцены активист и журналист Миодраг Заркович, работавший в Донбассе. В ответ митингующие скандируют речевку «Сербы и русские — братья навек».

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства, среди которых была и Сербия. Президент страны Александр Вучич позднее объяснил, что причиной тому стал шантаж Запада, в том числе в отношении поставок нефти в страну.

В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Российская сторона в ответ приняла решение досрочно прекратить свои полномочия в совете.

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Марина Совина
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