У бодибилдера выросла женская грудь из-за недостаточных тренировок

Daily Mail: бодибилдер Смит удалил «женскую» грудь, выросшую у него за время пандемии

Бодибилдер из британского города Манчестер перенес операцию по уменьшению груди, выросшей из-за употребления стероидов. Трансформация мужчины попала на видео, которое опубликовало издание Daily Mail.

27-летний Дэнни Смит увлекся бодибилдингом, когда был подростком. Для поддержания мышечной массы он регулярно тренировался и принимал анаболико-андрогенные стероиды. Проблемы начались во время пандемии COVID-19, когда из-за карантинных ограничений закрылись спортзалы. В это время из-за недостаточных тренировок у него стала расти грудь, напоминающая женскую. Мужчина подозревает, что ее появление стало результатом употребления стероидных препаратов.

Чтобы вернуть прежний вид, ему пришлось перенести гинекомастическую операцию, при которой мужчине удалили избыточную ткань на груди, жир и обвисшую кожу. Хирургическое вмешательство обошлось в 5000 фунтов стерлингов (540 тысяч рублей).

«Я больше не принимаю стероиды и никогда бы не притронулся к ним вновь, учитывая, что они сделали с моим телом. Никогда не чувствовал себя хуже с моральной точки зрения и никогда не хотел бы оказаться в такой ситуации вновь», — заявил Смит.

После операции бодибилдер вновь начал заниматься в тренажерном зале в надежде впечатлить свою теперь уже бывшую девушку. Кроме того, он отказался от употребления алкоголя по выходным и исключил из рациона фастфуд.

Ранее сообщалось, что из-за своих размеров британский культурист Крис Гудвин столкнулся с трудностями при использовании обычных парковочных мест. Мужчина утверждает, что широкие плечи мешают ему выйти из машины, когда он паркуется рядом с другими автомобилями.