Россиянам назвали пять правил при покупке подержанной машины

Автоэксперт Шкуматов посоветовал при покупке подержанного авто дважды проверить VIN-код

При покупке подержанной машины нужно дважды проверить ее идентификационный номер транспортного средства (VIN-код) на сайте ГИБДД — во время просмотра объявления и при встрече с продавцом. Об этом и других правилах приобретения транспортного средства у бывшего владельца рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в разговоре с News.ru.

Он также посоветовал проверить машину в реестре залогов. По словам Шкуматова, сейчас в продаже много автомобилей, которые находятся в залоге у банков. Впоследствии у покупателя могут такую машину изъять.

Также стоит с осторожностью отнестись к машине, у которой было много владельцев. По словам Шкуматова, в среднем транспортное средство меняет хозяина раз в пять лет.

Кроме того, автоэксперт советует посетить сервис именно той марки, которая приобретается. Он отметил, что там автомобилю смогут провести диагностику с учетом специфики конкретной модели.

В заключение Шкуматов призвал внимательнее присматриваться к машинам, которые выглядят как новые после десяти и более лет эксплуатации. «Если автомобиль стоит существенно дешевле рыночной цены, тоже надо включать голову», — заключил он.

Стоимость машин, в том числе и подержанных, резко выросла на фоне антироссийских санкций. С 1 марта «АвтоВАЗ» повысил цены на все автомобили Lada. Стоимость модели Granta выросла минимум на 14 процентов. Кроме того, о приостановке поставок машин в Россию объявили крупнейшие производители, среди которых Volvo, General Motors, Suzuki, Ford и Volkswagen, также производящий бренды Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati.

В свою очередь, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов спрогнозировал снижение стоимости автомобилей в России на 10-25 процентов. По его словам, спад цен на вторичном авторынке продолжается уже примерно месяц, после того, как они достигли пика в начале марта.

Ранее в марте стало известно, что россияне начали предлагать свои машины в обмен на недвижимость. Продавцы готовы обменять свой транспорт на гаражи, земельные участки, частные дома и квартиры.