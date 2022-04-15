В российском городе нашли необычный способ спасти планету

В Сочи решили снизить вредные выбросы на 28 процентов за счет новой канатной дороги

В Сочи нашли необычный способ спасти планету от глобального потепления — на российском курорте решили построить новую канатную дорогу, чтобы снизить уровень вредных выбросов. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на инвестора проекта, НАО «Красная поляна».

Проект собираются возвести на горе Ахун. По задумке авторов инициативы, канатная дорога должна связать город и башню на возвышенности, а также снизить рекреационную нагрузку на «Сочинский национальный парк». Кроме того, по данным главы Минприроды Александра Козлова, конструкция должна снизить эмиссии углекислого газа в Сочи на 28 процентов.

«Мы провели научные изыскания, воздействие на природные экосистемы будет минимальным во время стройки. Непосредственное строительство начнется в 2023 году. И по итогу жители и гости города смогут увидеть красивую территорию и всего за 10 минут добраться до вершины горы», — отметил специалист.

Отмечается, что НАО «Красная поляна» собирается вложить в реализацию проекта четыре миллиарда рублей и ввести канатную дорогу в эксплуатацию 31 июля 2024 года. Инвесторы рассчитывают, что ежегодно объект будут посещать 500 тысяч человек. Кроме того, в рамках комплексного развития горы Ахун планируют построить парковку для автомобилей, ресторан и визит-центр.

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