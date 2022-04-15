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Среда обитания

Десять кошек выселили из квартиры в российском городе по решению суда

В Новосибирске из коммунальной квартиры по требованию соседей выселили десяток кошек

Фото: УФССП по НСО

В Новосибирске из-за плохого запаха в коммунальной квартире приставам пришлось выселить десять кошек, сообщает «Комсомольская правда». В суд на владелицу животных подали соседи.

Едкий запах аммиака и сероводорода стоял в коммуналке из-за женщины, которая не убирала за своими питомцами. Постепенно проживание котов стало невыносимым для ее соседей, так как даже проветривание помещений не помогало побороть стойкие неприятные запахи. «Гостей не пригласить: ведь у нас общий санузел, кухня и коридор, где гуляют коты. Эта вонь настолько въедалась в мою одежду, что до тошноты невыносимо находиться в таких условиях», — рассказала одна из соседок кошатницы.

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Жители российского города обратились в суд, который постановил, что квартиру необходимо принести в должный вид и убрать источники запаха. Узнав об этом решении, хозяйка питомцев наотрез отказалась исполнять его и стала угрожать приставам полицией. Убедить женщину удалось только ее сыну, который также прописан в помещении и не хотел платить исполнительный сбор. В результате требование выполнили, кошек отдали в приют для животных.

Случаи с выселением домашних питомцев из квартиры из-за нечистоплотности хозяев — не редкость. В 2020 году в Екатеринбурге другой кошатнице, которая держала в квартире 20 животных и не убиралась в помещении, также пришлось обратиться в приют после подобного решения суда.

Нина Ташевская
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