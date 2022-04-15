Военные учения Китая у Тайваня объяснили

Китаист Ковачич назвал учения Китая у Тайваня сигналом США

Действия Китая у берегов Тайваня демонстративны, считает китаист Леонид Ковачич. Пекин не планирует брать остров под контроль, но хочет напомнить США о заключенных ранее договоренностях, поделился своим мнением эксперт. Причины и цели китайских военных учений специалист объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

15 апреля Китай объявил о начале военных учений в морском и воздушном пространстве в море и вокруг острова Тайвань. Решение было вызвано визитом американских конгрессменов на остров, как сообщила Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

Китаист Леонид Ковачич уверен, что учения носят лишь показательный характер и относиться к ним с опаской не стоит.

«Во-первых, Китай регулярно проводит учение в регионе. Это нужно рассматривать не как предвестник какого-то масштабного конфликта, а как, скажем так, демонстративные действия Пекина, выражающие недовольство политикой и действиями США в отношении Тайваня», — полагает Леонид Ковачич.

Взаимоотношения Китая и США за последние десятилетия носили напряженный характер. По достигнутой договоренности между двумя странами, Вашингтон должен воздерживаться от социальных и дипломатических контактов с Тайванем. Между Америкой и островом возможны только экономические отношения, отметил китаист.

«В последние годы США отступают от принципа этой стратегии. С одной стороны, напрямую, особенно на уровне высшего руководства страны, никто не говорит, что Тайвань независимое государство. В недавнем разговоре между Си Цзиньпином и Байденом, Байден подтвердил, что США придерживаются политики одного Китая. С другой стороны, участились контакты острова и американских политиков», — подчеркнул Леонид Ковачич.

В Пекине уже давно понимают, что отношения с США точно не улучшатся, а, скорее всего, наоборот. Вопрос лишь в том, как держать это ухудшение в рамках. Иначе может быть угроза прямого военного столкновения с США Леонид Ковачич китаист

Последний визит американских конгрессменов, который произошел 14 апреля, вызвал у Пекина незамедлительную реакцию.

«Тайвань для Китая относится к вопросу коренных интересов. Соответственно, он должен как-то реагировать. Как правило, на такие провокации Пекин реагирует какими-то военными учениями в Тайваньском проливе. Сейчас мы наблюдаем очередное такое событие», — объяснил Ковачич.

История сложных взаимоотношений Китая и Тайваня длится с начала 1950-х годов. Остров провозгласил независимость и стал поддерживаться западными странами. В последнее время Вашингтон стал заявлять о своем желании помочь Тайваню в обеспечении безопасности в Азиатском регионе, опасаясь оккупации острова со стороны Пекина.

Если мы говорим конкретно об этом эпизоде, то я не думаю, что это сигнал к тому, что Китай собирается переходить к решительным военным действиям по отношению к Тайваню Леонид Ковачич китаист

«Как в будущем будут развиваться события, особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, трудно спрогнозировать, но вот если про конкретно это событие говорить, то ничего экстраординарного я не вижу. Такое уже бывало», — говорит китаист Леонид Ковачич.

9 апреля стало известно, что Китай ускорил темп наращивания ядерного потенциала, опасаясь решительных действий со стороны Вашингтона.

