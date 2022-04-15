Запад призвали выбирать между поставками оружия Киеву и обороноспособностью

Bloomberg: Запад столкнулся с выбором между оружием Киеву и сохранением обороноспособности

Страны Запада сталкиваются с выбором между продолжением поставок оружия Украине и сохранением своих арсеналов для поддержания собственной обороноспособности. Такое мнение выражено в статье Bloomberg.

Автор статьи Хал Брэндс, в частности, отметил, что, по словам представителей Пентагона, Киев ежедневно расходует недельный запас противотанковых боеприпасов. Обозреватель указал, что такое положение ставит Запад перед выбором помощи Киеву и бережным отношением к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны.

Также журналист призвал вспомнить, что до вступления США во Вторую мировую войну президент Франклин Рузвельт активно обсуждал с военными советниками, стоит ли поставлять оружие Британии или оставить его на случай, если сами Соединенные Штаты будут вынуждены обороняться. По словам автора, сейчас Вашингтон приближается к «схожей переломной точке».

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассчитывает завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца. По словам представителя Пентагона, тправка оружия за рубеж, как правило, осуществляется спустя три-четыре дня после официального одобрения американским правительством.