Описаны возможные последствия проверки «Роснано» для Чубайса

Политолог Гращенков считает, что Чубайс знал о проверке «Роснано», поэтому уехал

У Анатолия Чубайса был выбор между тюрьмой и волей за границей, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. О том, что может грозить Чубайсу в России, политолог рассказал в беседе с «Лентой.ру».

15 апреля появилась информация о том, что глава госкорпорации «Роснано» Сергей Куликов в конце марта обратился в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку концерна за 2010-2020 годы. В этот период компанией руководил ее основатель Анатолий Чубайс. В конце марта Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны.

«Когда Анатолий Борисович покинул Россию, был слух, что он был предупрежден, что на него могут возбудить уголовное дело. Если человек принял решение уехать, то, наверное, он выбирал между тюрьмой и волей за рубежом», — считает Гращенков.

Думаю, что Анатолий Чубайс планирует вернуться, если не будет обвинений. Но суждено ли этому сбыться — вопрос исторический Илья Гращенков политолог, директор Центра развития региональной политики

Основной жалобой Куликова является превышение в 2016 году размера обязательств стоимости активов «Роснано», вследствие чего проявились признаки банкротства. В письме Куликов подчеркивает, что после 2016 года компания изменила учетную политику, что поменяло ситуацию только формально.

«С одной стороны, когда ты апеллируешь понятиями технологий, которые то взлетают, то не взлетают, это такой очень объемный бизнес. С другой стороны, конечно, государство должно идти на эти издержки — это такая американская модель. В Кремниевой долине очень часто вкладывают миллиарды в какой-то стартап. Он может взлететь, а может не взлететь. Это считается нормальным. В России это коррупционный фактор», — считает Гращенков.

Если ты потерял вложенные государством деньги, тебя могут за них спросить Илья Гращенков политолог, директор Центра развития региональной политики

Группа «Роснано» была создана в июле 2007 года. Корпорация создавалась в целях реализации государственной политики в научно-технических и инновационных сферах.

«В нынешнем виде “Роснано” перестанет существовать. Я думаю, что все институты развития в ближайшем будущем будут подвержены изучению трат и частичному закрытию, речь не только о данной группе», — заключил Гращенков.

Анатолий Чубайс завершил свою 12-летнюю карьеру в «Роснано» в декабре 2020 года, после чего был назначен спецпредставителем президента России.