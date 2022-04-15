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Украину назвали «подходящим объектом» для конфликта между Россией и Западом

Экс-президент Чехии Клаус призвал Россию и Запад к переговорам по Украине

Фото: Pixabay

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус назвал Украину «несчастным, но подходящим объектом» для конфликта, в котором сошлись Россия и западные страны. При этом он призвал Москву и Запад сесть за стол переговоров на столько быстро, на сколько это возможно, чтобы разрешить эту проблему, сообщает ТАСС.

«Не является ли это, скорее, конфликтом между Западом и Россией, в котором Украина выступает несчастным, но подходящим объектом? Между тем серьезные мирные переговоры не ведутся. Наоборот, вместо призывов к таким переговорам мы слышим воинственные кличи и сообщения об увеличении поставок современного оружия. Убежден, что за стол переговоров должны как можно скорее сесть Запад и Россия», — заявил экс-лидер Чехии.

Он добавил, что не отважится предложить сторонам конкретный формат переговоров, но подчеркнул, что в нем обязательно должны быть США, Евросоюз и Китай. По его мнению, попытки разрешить конфликт проваливаются из-за того, что каждая из сторон преследует собственные интересы, в которые не входит скорейшее завершение военных действий.

Помимо этого Клаус подчеркнул, что мировые державы под прикрытием мнимой любви к Украине на самом деле пытаются показать свою ненависть к России. Он отметил, что любовь или ненависть никак не помогут разрешить трагическую ситуацию на Украине, поэтому им на помощь должны прийти «разум и холодный прагматизм».

Ранее итальянский журналист и историк Анджело Д'Орси обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот представляет опасность для собственного народа. Несмотря на это, украинского лидера не заботит данный факт, подчеркнул он

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Марина Совина
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