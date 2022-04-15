Итальянский журналист Д'Орси заявил, что Зеленский опасен для собственного народа

Итальянский журналист и историк Анджело Д'Орси в эфире итальянского канала Rete 4 обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот представляет опасность для собственного народа. Несмотря на это, украинского лидера не заботит данный факт, подчеркнул он.

«Он ведет кампанию, которая на деле выльется в разрушения и жертвы среди его народа. Но его это не особо беспокоит», — заявил журналист.

Он также добавил, что украинский лидер является одним из основных препятствий, которые мешают разрешению кризиса и достижению мира. Помимо этого Д'Орси назвал события вокруг Украины «войной США против Европы». По его словам, Вашингтон активно пытается добиться максимального разрыва связей европейских государств с Россией, после чего планирует нарушить их взаимоотношения с Китаем.

Ранее Зеленский заявил, что события в Буче сузили возможности для переговоров с Москвой. Он отметил, что в данном случае дело вовсе «не в нем, а в России».