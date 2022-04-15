Стюардесса дала советы по правильному сбору чемодана в поездку

Бортпроводница Emirates посоветовала составлять список необходимых вещей перед поездкой

Бортпроводница арабской авиакомпании Emirates Рианнон Корбетт (Rhiannon Corbett) дала советы по правильному и максимально эффективному сбору чемодана в поездку. Ее советы публикует Metro.

В первую очередь стюардесса порекомендовала туристам, планирующим путешествие, заранее составить список необходимых в поездке вещей. Это не только поможет сэкономить время, но и снизит вероятность оставить дома что-то важное. «Кроме того, это позволит вам почувствовать себя менее напряженным перед полетом, когда все будет готово», — отметила она.

Также девушка посоветовала перед сборами всегда проверять погоду в месте назначения, чтобы не перегружать чемодан вещами, которые, возможно, не понадобится надевать. Третий совет — всегда оставлять дополнительное пространство в багаже.

«Небольшое свободное место пригодится для сувениров или покупок, которые вы можете сделать в поездке. Таким образом вам не придется беспокоиться о том, как упаковать все это в свой чемодан», — заключила Корбетт.

Ранее еще одна стюардесса дала путешественникам рекомендации по безопасному проживанию в гостиницах. Так, бортпроводница рассказала, что всегда, находясь в гостиничном номере, в целях безопасности закрывает дверь на цепочку или внутренний замок.